Смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области

В Тогучинском районе произошла смертельная авария.

Вечером 19 марта водитель управлял автомобилем Chevrolet Laccetti и двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий. В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 километре трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mersedes. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

В результате ДТП, водитель Chevrolet погиб на месте, а его пассажир получил травмы.

Напомним, что стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска.