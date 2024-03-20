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Авто проиcшествия

Смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Тогучинском районе произошла смертельная авария.

Вечером 19 марта водитель управлял автомобилем Chevrolet Laccetti и двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий. В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 километре трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mersedes. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

В результате ДТП, водитель Chevrolet погиб на месте, а его пассажир получил травмы.

Напомним, что стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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