Стоматолог Пащенко рассказала, как надолго сохранить голливудскую улыбку

По словам специалиста, главное правило — регулярная чистка зубов.

Стоматолог-пародонтолог «Белой радуги» Валерия Пащенко рассказала в беседе с «Газета.Ru», как надолго сохранить здоровье зубов. По ее словам, важно регулярно чистить зубы, а также следить за потреблением сахара и продуктов, содержащих кислоты.

«В процессе жизнедеятельности бактерий происходит образование кислот, разрушающих эмаль зубов. В результате этого появляется кариес и начинается нарушение структуры эмали между зубами», — объяснила врач.

Кроме того, Пащенко посоветовала выбирать овощи, фрукты, орехи и другие продукты, богатые витаминами и минералами, содержащие витамины С, D, кальций, фосфор, способствующие укреплению зубной эмали, улучшению состояния десен и общему здоровью полости рта.

Также она обратила внимание на отбеливающие средства. Их, по словам стоматолога, нужно использовать с осторожностью, чтобы не нанести вред зубам.

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