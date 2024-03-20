Супермаркеты Новосибирска не нравятся покупателям

В Новосибирске около полутора тысяч супермаркетов, и не все устраивают местных жителей.

В отзывах на 2ГИС сибиряки пишут, чем им не угодил тот или иной магазин. Больше всего жалоб на обслуживание, ассортимент, организацию торгового зала.

Торговая сеть «Пятерочка» на Танковой — лидер негативных комментариев от новосибирцев. Не нравятся покупателям «Мария-Ра» на Доватора, «Лента» на Гусинобродском шоссе и «Магнит» на Дунаевского.

«Чижик» в городе появился недавно и пока завоевывает у местных жителей доверие — люди из пяти звезд ставят четыре. «Светофор» пока что имеет три звездочки.

Ранее мы писали, что в этом году рестораны Новосибирска не вошли в топ-100 престижной премии WHERETOEAT.