Ученые из Новосибирска назвали химический состав счастья

Существуют разные методы, которые могут повлиять на химическим уровне на эмоциональное состояние.

Доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгений Турло поделился результатами исследования химического состава счастья. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В ходе исследования ученые отметили, что не существует универсальной формулы для счастья. Однако определенные химические вещества в организме способствуют его ощущению. Исследователь выделил роль различных нейромедиаторов, гормонов и других химических соединений в мозге, которые напрямую влияют на уровень счастья и эмоциональное состояние человека.

Среди ключевых химических веществ, влияющих на счастье, выделяются серотонин, дофамин, окситоцин, а также эндорфины и кортизол. Понимание этих связей может помочь человеку поддерживать психическое равновесие.

Специалисты также отмечают, что существуют различные методы, способствующие воздействию на химический уровень эмоционального состояния. Среди них — правильное питание, регулярные физические упражнения и качественный сон.

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