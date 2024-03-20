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общество

Ушедшего на фронт работника новосибирского метро наградили за отвагу

Фото: Telegram Новосибирское метро

Медалью «За отвагу» наградили сотрудника новосибирского метро Владимира Рыжкова, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

Сибиряк находится на передовой с осени 2022 года. Награду он получил за проявленные мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители метрополитена на своих страницах в социальных сетях.

До отправки на фронт 46-летний Владимир Рыжков работал оператором-дефектоскопистом в службе пути и тоннельных сооружений новосибирского метрополитена.

Ранее мы рассказывали, как под Новосибирском участника СВО Владислава Наумова наградили медалью «За Отвагу».

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Галина Чебыкина
Журналист

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