Ушедшего на фронт работника новосибирского метро наградили за отвагу

Медалью «За отвагу» наградили сотрудника новосибирского метро Владимира Рыжкова, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

Сибиряк находится на передовой с осени 2022 года. Награду он получил за проявленные мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители метрополитена на своих страницах в социальных сетях.

До отправки на фронт 46-летний Владимир Рыжков работал оператором-дефектоскопистом в службе пути и тоннельных сооружений новосибирского метрополитена.

Ранее мы рассказывали, как под Новосибирском участника СВО Владислава Наумова наградили медалью «За Отвагу».