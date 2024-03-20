В Новосибирске двое братьев делают и продают свечи, чтобы купить музыкальные инструменты

В Новосибирске братья Найдановы, 13-летний Андрей и 10-летний Олег, начали свой маленький бизнес по производству свечей, что накопить деньги на покупку музыкальных инструментов.

Мальчики хотят создать музыкальную группу. Им нужно приобрести барабанную установку и электрогитару.

Они назвали свою команду «Свечной завод братьев Найдановых и уже начали производство красивых свечей для продажи. В их бизнесе каждый выполняет свою роль: Олег отвечает за художественную часть процесса, а Андрей управляет сырьем и технологиями.

Их интерес к наукам и творчеству помогает им успешно развивать бизнес. Андрей увлечен физикой, химией и изучением иностранных языков, а также увлекается хип-хопом. Олег же увлечен живописью, цифровым рисунком, историей, фехтованием и клубом исторической реконструкции.

Их мама поддерживает их инициативу, помогая в производстве свечей. За месяц братья Найдановы заработали около 10 тысяч рублей, часть которых была использована на расходники для новых свечей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с пробками в Новосибирске будет бороться искусственный интеллект.