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общество

В Новосибирске Кологривого увезли из отделения полиции

Фото: скриншот из видео

По предварительной информации, его отвезли в спецприемник.

В Новосибирске Никиту Кологривого увезли из отделения полиции, где он давал показания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Он отказался от комментариев для журналистов.

По информации телеграм-канала Baza, Кологривого поместили в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. По данным канала, актеру сделали предложение: «комфортная одиночная камера» или сидеть с остальными задержанными.

«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — прокомментировали в МВД.

Ранее мы писали, что на Кологривого требуют возбудить уголовное дело после дебоша в баре Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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