В Новосибирске мужчина взорвал петарду в банке: камеры зафиксировали нарушителя

На улице Кошурникова, 8/1, в офисе Новосибирского отделения банка произошел необычный инцидент.

По информации Infopro54, неизвестный посетитель, представившийся полицейским или охранником, устроил фейерверк, взрывая петарды в помещении. Это привело к заполнению офиса дымом. Сработала пожарная тревога.

После получения тревоги на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые эвакуировали всех находившихся в здании. Никто не пострадал. Однако происшествие вызвало серьезное беспокойство среди присутствующих.

На данный момент правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для задержания подозреваемого и выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в банке мужчина взорвал петарды.