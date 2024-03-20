В Новосибирске с бывшего депутата не сняли статус иноагента

В Новосибирске бывшему депутату Горсовета Хельге Пироговой* отказали в снятии статуса иностранного агента.

Решение было принято Дзержинским районным судом. Пирогова* получила статус иноагента в декабре прошлого года и фигурировала как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Суд также отметил, что Пирогова* активно сотрудничала с зарубежными СМИ и распространяла недостоверную информацию о действиях властей РФ. По мнению суда, имелись достаточные основания для отказа в снятии статуса иностранного агента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актёр Никита Кологривый не выступит на гала-концерте «Жванецкий».

Хельга Пирогова* — признана иностранным агентом на территории России.