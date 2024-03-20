В Новосибирске скандальный Nebar закроется прощальной вечеринкой

Дурно прославившийся Nebar Новосибирске прекращает свою деятельность.

23 марта в заведении состоится прощальная вечеринка, после этого двери помещения как Nebar закроются окончательно. Напомним, бар находится на Ядринцевской улице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в «Небаре» мужчина ласкал обнаженную девушку на барной стойке. Управляющий заведением Андрей Архипов тогда заявил, что распространенные в социальных сетях кадры не соответствуют действительности.

Напомним, что после жалоб горожан специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» по требованию прокуратуры провели санитарно-эпидемиологическое обследование бара и нашли серьезные нарушения.