В Новосибирске спасли примерзшего к пандусу мужчину и вернули жене

Охранники частного предприятия спасли примерзшего к бетонному пандусу молодого мужчину и помогли дойти до квартиры.

Герой этой публикации уснул у подъезда дома на улице Рябиновой и примерз. Ранним утром его заметили сотрудники агентства безопасности «Гвардия», которым потребовалось приложить усилия, чтобы поднять человека с земли: сначала его будили около 20 минут, работу осложняла схватившаяся за поверхность куртка.

«То, что они его заметили, уже можно считать чудом. Одетый в светло-серый спортивный костюм и серую куртку, издалека он был практически не виден. И только при приближении стало понятно, что это человек, а не грязный весенний сугроб. Не двигаясь, он лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков жизни», — поделились представители охранной компании на своей страничке во «ВКонтакте».

Согревшись, сибиряк вспомнил, что живет с женой и маленьким ребенком в этом подъезде на 16 этаже. Почему он спать на ледяной бетон — осталось загадкой. Гвардейцы проводили спасенного им человека до квартиры и передали в руки заспанной супруги.

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