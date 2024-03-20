В Новосибирске в ЗАГСе развод завершился поножовщиной

В прошедшую субботу, 18 марта, в помещении ЗАГС Советского района Новосибирска произошла поножовщина.

По сообщениям из источников, близких к ситуации, в здании были замечены следы крови. Об этом сообщают «Родные берега».

В момент инцидента в помещении находилась супружеская пара, пришедшая на развод. Супруги были в сопровождении мужчины, предположительно родственника. В ходе процедуры развода возник конфликт между мужчинами, в результате чего один из них получил ножевое ранение в грудь.

Подробности инцидента еще выясняются правоохранительными органами. У входа в ЗАГС обнаружены пятна крови. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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