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проиcшествия

В Новосибирске в ЗАГСе развод завершился поножовщиной

Фото: Родные берега

В прошедшую субботу, 18 марта, в помещении ЗАГС Советского района Новосибирска произошла поножовщина.

По сообщениям из источников, близких к ситуации, в здании были замечены следы крови. Об этом сообщают «Родные берега».

В момент инцидента в помещении находилась супружеская пара, пришедшая на развод. Супруги были в сопровождении мужчины, предположительно родственника. В ходе процедуры развода возник конфликт между мужчинами, в результате чего один из них получил ножевое ранение в грудь.

Подробности инцидента еще выясняются правоохранительными органами. У входа в ЗАГС обнаружены пятна крови. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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