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Авто общество

В Новосибирске зафиксированы утренние пробки в 5 баллов

Фото: 2GIS

Утром в Новосибирске образовались небольшие пробки.

Как показывает сайт “2GIS”, в Новосибирске 20 марта зафиксированы на дорогах небольшие пробки в 5 баллов.

Автомобилисты возмущаются неочищенными дорогами и уже внезапно возникшим авариям рано утром.

“Дорога как после войны”, — написал пользователь.

Также на улице Большевистская зафиксирован самый большой затор машин.

Напомним, что в Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни. В отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.

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Валерия Митрохина
Журналист

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