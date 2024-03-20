В Новосибирске зафиксированы утренние пробки в 5 баллов

Утром в Новосибирске образовались небольшие пробки.

Как показывает сайт “2GIS”, в Новосибирске 20 марта зафиксированы на дорогах небольшие пробки в 5 баллов.

Автомобилисты возмущаются неочищенными дорогами и уже внезапно возникшим авариям рано утром.

“Дорога как после войны”, — написал пользователь.

Также на улице Большевистская зафиксирован самый большой затор машин.

Напомним, что в Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни. В отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.