В Новосибирской области ФСБ предотвратили утечку государственной тайны

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области предотвратили совершение тяжкого преступления путем предупреждения о возможной утечке государственной тайны.

В результате проверки было обнаружено, что сотрудник администрации Кочковского района Новосибирской области, имеющий допуск к государственной тайне, нарушил законодательство, обрабатывая секретные документы на компьютере с выходом в сеть Интернет. Экспертное заключение указало на серьезные последствия, которые могли бы возникнуть из-за разглашения этих данных.

УФСБ России по Новосибирской области предостерегло специалиста органов местного самоуправления о недопустимости подобных действий и выразило готовность привлечь к уголовной ответственности в случае повторного нарушения. Это действие укладывается в рамки предусмотренных законом мер по предотвращению утечки государственной тайны.

Следует отметить, что за последний период УФСБ объявило несколько предостережений сотрудникам различных организаций о недопустимости создания условий для совершения подобных преступлений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ НСО Дениса Архипова.