В Новосибирской области комбинат задолжал коммунальщикам 95 млн рублей

Под Новосибирском комбат задолжал коммунальщикам 95 миллионов рублей.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в Бердске прокуратура обратила внимание на долг муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» в более 95 миллионов рублей за коммунальные услуги.

«Муниципальное унитарное предприятие “Комбинат бытовых услуг” не исполнило обязанности по оплате ресурсоснабжающим организациям оказанных услуг по водоотведению и теплоснабжению. Приостановка исполнения договорных обязательств по предоставлению коммунальных услуг могла повлечь нарушение прав потребителей», — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Однако все деньги были возвращены.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области житель Татарского района погасил долг и улетел в Африку.