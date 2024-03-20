В НСО водитель легковушки выехал на встречку и погиб в ДТП с грузовиком

В Тогучинском районе вечером 19 марта произошло смертельное ДТП.

Авария произошла 20:30. По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина, возраст и личность которого устанавливаются — на вид 40 лет — управляя автомобилем Chevrolet Laccetti, двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с большегрузом Mersedes.

В результате водитель легкового авто погиб на месте, мужчина-пассажир 1965 года рождения получил травмы.

Ранее стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска.