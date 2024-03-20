Вдова Караченцова раскритиковала поведение Кологривого в баре Новосибирска

Актриса предположила, что у Кологривого рано началась звездная болезнь.

Актриса Людмила Поргина, вдова известного российского артиста Николая Караченцова, раскритиковала дебош Никиты Кологривого.

Она назвала поведение актера маразмом. По словам Поргиной, поведение Кологривого в новосибирском баре, в том числе его действия в отношении официантки, является не лучшим примером для молодого поколения.

Актриса также отметила, что сравнение с Николаем Караченцовым требует не только внешнего сходства, но и таланта на сцене, в кинематографе, пении, танцах и движениях. Это, по ее мнению, отсутствует у Кологривого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Кологривого увезли из отделения полиции.