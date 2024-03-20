Военнослужащему из Югры вручили почетную награду в третий раз

Югорчанина наградили третьим орденом Мужества за героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.

Житель Югры, командир штурмового отряда «Шторм Z» 138-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным «Крестик» получил еще одну почетную награду от государства — орден Мужества за героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. Именно его штурмовая группа спланировала и провела сложнейшую и дерзкую операцию по выходу в тыл украинской армии. Об этом сообщает ugra-news.

«Это была уникальная операция — проход по водосточной трубе диаметром 120 см, во всем обмундировании, в полусогнутом состоянии штурмовым группам надо были проходить вперёд, а группы снабжения периодически ходили туда-сюда. Сами представьте, каково было размещаться в этой трубе? Мягко скажем, неудобно: это и нехватка кислорода, и кое-где труба была смятой, значит, диаметр уменьшался до 90 сантиметров, да еще и воды практически по пояс», — рассказывает «Крестик».

В тот день, когда была проведена знаменитая операция, он часть группы отправил по пробитому в трубе проходу, а сам с группой пошел в условиях глубокого тумана поверху. Говорит, по земле прошёл 4,5 километра до точки, а по трубе штурмовики добрались в глубокий тыл укрепрайона, пройдя 2,3 километра.

Напомним, в Новосибирской области военный комиссар назвал сумму минимальных выплат на СВО.