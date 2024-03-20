За границей на выборах президента РФ большинство проголосовало за Путина

Больше двух третей электората, проголосовавшего за рубежом, выбрали Владимира Путина.

О победе действующего главы государства на выборах за границей ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По данным пресс-службы ЦИК РФ, на 288 зарубежных избирательных участках поучаствовало 383 553 человека.

Выборы президента впервые в России прошли за три дня. После обработки 100 % протоколов, Владимир Путин набрал 87,28 % голосов. Зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44 %.

Ранее мы показали, как за президента РФ голосовали жители Новосибирской области.