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политика

За границей на выборах президента РФ большинство проголосовало за Путина

Фото: kremlin.ru

Больше двух третей электората, проголосовавшего за рубежом, выбрали Владимира Путина.

О победе действующего главы государства на выборах за границей ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По данным пресс-службы ЦИК РФ, на 288 зарубежных избирательных участках поучаствовало 383 553 человека.

Выборы президента впервые в России прошли за три дня. После обработки 100 % протоколов, Владимир Путин набрал 87,28 % голосов. Зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44 %.

Ранее мы показали, как за президента РФ голосовали жители Новосибирской области.

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Галина Чебыкина
Журналист

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