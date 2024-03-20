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общество

Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта

Фото: Сиб.фм

Что произошло в Новосибирске 20 марта — главные новости по версии Сиб.фм.

Начало 20 марта ознаменовалось началом астрономической весны. Сегодня — весеннее равноденствие, когда день равен дню, а с 21 числа будет расти по времени.

Фото Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта 2

Новосибирского актера Никиту Кологривого задержали за устроенную им в баре драку, где он укусил за ногу официантку, отвергшую навязчивые ухаживания. Завтра артиста ожидает суд.

Фото Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта 3

Также 20 марта прошел ряд задержаний среди чиновников. Так, бывшего руководителя департамента транспорта администрации Новосибирска Константина Васильева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта 4

Сегодня был задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Возбужденное уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

Фото Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта 5

В Новосибирске появилась соцсеть, где каждый пользователь может зарабатывать на контенте. Участником проекта может стать любой желающий.

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Галина Чебыкина
Журналист

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