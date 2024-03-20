Задержания чиновников и Кологривого, приход весны: главное в Новосибирске 20 марта

Что произошло в Новосибирске 20 марта — главные новости по версии Сиб.фм.

Начало 20 марта ознаменовалось началом астрономической весны. Сегодня — весеннее равноденствие, когда день равен дню, а с 21 числа будет расти по времени.

Новосибирского актера Никиту Кологривого задержали за устроенную им в баре драку, где он укусил за ногу официантку, отвергшую навязчивые ухаживания. Завтра артиста ожидает суд.

Также 20 марта прошел ряд задержаний среди чиновников. Так, бывшего руководителя департамента транспорта администрации Новосибирска Константина Васильева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня был задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Возбужденное уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

В Новосибирске появилась соцсеть, где каждый пользователь может зарабатывать на контенте. Участником проекта может стать любой желающий.