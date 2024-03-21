Актриса Поргина высказалась о поведении Кологривого в новосибирском баре

Людмила Поргина, вдова известного российского артиста Николая Караченцова, выразила свое негодование по поводу поведения актера Никиты Кологривого.

Она назвала его поведение «маразмом» и указала на негативные последствия подобного образа жизни для молодого поколения.

Поргина осудила действия Кологривого в новосибирском баре, особенно его обращение к официантке, считая такое поведение недопустимым и несоответствующим общепринятым нормам этики и уважения.

Кроме того, актриса подчеркнула, что сравнение с Николаем Караченцовым требует не только физического сходства, но и наличия таланта на сцене, в кинематографе, музыке, танцах и других областях искусства, что, по ее мнению, у Кологривого отсутствует.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский боксёр Алоян высказался о скандале с Кологривым.