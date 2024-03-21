сегодня
21 марта, 18:09
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня
21 марта, 18:09
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня 17:20
общество

Аналитики узнали у россиян о самых неловких и неуместных для них подарках

Freepik, authors: Yevhenii Kozyr

В этом перечне оказались нижнее белье и игрушки для взрослых.

Аналитики компании Kokoc Group провели опрос среди россиян и выяснили, какие подарки они считают неуместными. Так, больше половины опрошенных считают неуместными подарками игрушки для взрослых и нижнее белье. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, еще 11% участникам опроса не нравятся косметика и подарки, указывающие на возраст, 10% относятся с большим сомнением к кухонной утвари, и лишь 4% не приемлют деньги и подарочные сертификаты.

Также 55% опрошенных заявили, что все подарки, отличные от тех, которые они хотели, стали для них неуместными, 19% не понравилась идея подарка в виде сертификатов, 13% получали в подарок алкоголь и сладости, чем были разочарованы, 11% и вовсе решили подарить лекарственные препараты, чем вызвали недовольство у одаряемых.

Напомним, аналитики выяснили, что больше половины россиян активно занимаются спортом.

#подарки #опрос #аналитика
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Бочкун
журналист

Читайте в