Аналитики узнали у россиян о самых неловких и неуместных для них подарках

В этом перечне оказались нижнее белье и игрушки для взрослых.

Аналитики компании Kokoc Group провели опрос среди россиян и выяснили, какие подарки они считают неуместными. Так, больше половины опрошенных считают неуместными подарками игрушки для взрослых и нижнее белье. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, еще 11% участникам опроса не нравятся косметика и подарки, указывающие на возраст, 10% относятся с большим сомнением к кухонной утвари, и лишь 4% не приемлют деньги и подарочные сертификаты.

Также 55% опрошенных заявили, что все подарки, отличные от тех, которые они хотели, стали для них неуместными, 19% не понравилась идея подарка в виде сертификатов, 13% получали в подарок алкоголь и сладости, чем были разочарованы, 11% и вовсе решили подарить лекарственные препараты, чем вызвали недовольство у одаряемых.

Напомним, аналитики выяснили, что больше половины россиян активно занимаются спортом.