Братья-африканцы схлопотали штрафы за нежелание покидать Новосибирск

Двух братьев из Нигерии оштрафовали за то, что они незаконно задержались в Новосибирске.

Ленинский районный суд Новосибирска обязал иностранных гостей пополнить казну РФ на четыре тысячи рублей — по две тысячи с каждого.

Дело в том, что в 2019 году из Нигерии учиться в сибирский город приехали два брата-студента. Но образовательный процесс закончился вместе с деньгами их отца через год.

В 2020-ом вернуться на родину парни не смогли, так как мир накрыла пандемия коронавируса и были введены ограничения на перелеты. После снятия запретов молодые африканцы не спешили покидать ставший родным Новосибирск, и купили билеты на самолет только в прошедшем феврале.

Экс-студентов осудили по административной статье «Нарушение режима пребывания в РФ и уклонении от выезда». Они улетят из Новосибирска в Нигерию 28 марта.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске у некоторых мигрантов могут забрать патенты.