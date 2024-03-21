Диетолог Михалева предупредила о серьезном риске употребления мяса при проблемах с почками

Специалист объяснила, что почки не могут вывести аминокислоты, которые содержатся в данном продукте.

Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что употребление мяса для людей, страдающих от проблем с почками, несет серьезный вред. По ее словам, больной орган не может адекватно выводить продукты деградации аминокислот, которые содержатся в данном продукте. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на РИАМО.

Специалист подчеркнула, что в таких случаях следует соблюдать низкобелковую диету диете, в том числе и вегетарианство. Однако отказ от мяса полезен не всегда. Так, например, для здорового человека, у которого не наблюдаются проблемы с почками, вегетарианство может также сильно навредить, нежели принести пользу.

«Некоторые вегетарианцы говорят о том, что они чувствуют большую легкость, пищеварение у них улучшается за счет того, что перестают есть животный белок, который является довольно плотной пищей и если его переедать, может быть ощущение тяжести в животе», — резюмировала диетолог.

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