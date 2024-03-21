Для «Ежиков»-минеров в НСО сделают «братьев» с системой залпового огня

Роботизированные платформы «Ежик» с реактивной системой залпового огня для поражения опорных пунктов создают в Новосибирске.

Разработкой занимается конструкторское бюро «Спектр», сообщил ТАСС исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

«Бюро продолжает расширять линейку роботизированных платформ «Ежик». Следующая модификация будет оснащена РСЗО под перспективные боеприпасы кумулятивно-осколочного характера массой 600 г. РСЗО, которая будет стоять на «Ежике», сможет произвести шесть пусков. Бронепробитие боеприпаса составляет 200 мм. По большому счету, это получится достаточно суровая машина, которая сможет подползти к опорному пункту и уничтожить опорный пункт и бронетехнику противника, которая подбирается к российским границам», — сказал собеседник издания.

Применять «Ежиков» планируется на коротких дистанциях. Платформа будет производиться в двух версиях — гусеничной и колесной.

Ранее мы рассказывали, что конструкторы из Новосибирска работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования.