Экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска Васильева заключили под стражу до мая

Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте», суд избрал меру пресечения бывшему начальнику департамента транспорта мэрии города.

Напомним, что бывшего руководителя департамента транспорта мэрии Константина Васильева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 20 марта сообщил источник Сиб.фм.

По данным собеседника издания, задержание связано с жалобой на бездействие мэрии по строительству дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». По данным проверки, бывший чиновник согласовал отчет о выполнении работ на сумму 48 миллионов рублей без подтверждающих документов и проектной документации, после чего не принял меры к возврату субсидии.

Как рассказал источник, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Центральный районный суд города израл меру пресечения Константину Васильеву в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 года.