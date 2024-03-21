Кудрявцева связала дебош Кологривого в Новосибирске с весенним обострением

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева не осталась в стороне и высказала свое мнение о поведении Никиты Кологривого в новосибирской баре.

«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих, или до сих пор в роли Кощея, не суть. Суть в том, что пацану 29...все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», — написала Кудрявцева в своем канале Telegram.

Напомним, Никита Кологривый в баре сначала укусил за ногу официантку, отвергшую его приставания, а затем начал сносить мебель, кидаться на гостей и сотрудников заведения. Завтра актера будут судить — ему грозит небольшой штраф или до 15 суток ареста.