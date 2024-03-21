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общество

Новосибирский актер Кологривый сможет сыграть Жириновского, несмотря на скандал

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Картина находится на ранней стадии.

Актера из Новосибирска Никиту Кологривого арестовали на 7 суток из-за дебоша в родном городе, который он устроил в ночь с 18 на 19 марта в кальянной Tangiers Lounge.

По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара.

Несмотря на это, актер остается кандидатом на роль в фильме про Жириновского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на режиссера Баранова.

Напомним, что стало известно, в каких условиях Кологривый будет отбывать наказание в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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