Суд Новосибирска арестовал Кологривого на 7 суток за пьяный дебош

Суд вынес решение по делу о хулиганстве в отношении актёра Никиты Кологривого.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актёра Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной, передаёт корреспондент Сиб.фм.

«Пойду сидеть на киче», — прокомментировал решение судьи артист.

Напомним, Кологривый перед началом судебного заседания по делу о дебоше в новосибирской кальянной принёс извинения официантке заведения, которую он укусил.

Кологривого доставили в отдел полиции после дебоша, который он устроил в ночь с 18 на 19 марта в кальянной Tangiers Lounge. По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара.

Директор кальянной рассказал Сиб.фм, что написал заявление в полицию.