Новосибирский актер Никита Кологривый попросил Путина помиловать его после дебоша

Кологривый попросил Путина помиловать его после дебоша в Новосибирске.

По данным корреспондента Сиб.фм, сейчас в Новосибирском Центральном суде началось заседание, на котором судят актера Никиту Кологривого. Ранее было известно, что он в ночь с 18 на 19 марта текущего года устроил дебош в местном баре.

На вопросы журналистов в суде актер ответил, что после скандальной ночи “дуростью заниматься” не хочет, так как переосмыслил произошедшее и решил посвятить себя благим делам.

“Меня детская больница ждет в Новосибирске, церковь Александра Невского”, — сообщил о своих планах Никита.

Он также попросил помиловать его, на что судья ответил, что этим занимается президент России, тогда актер на весь зал заседания попросил Путина Владимира Владимировича помиловать его.