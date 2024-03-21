Новосибирский депутат выступил за отмену транспортного налога

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко предлагает убрать транспортный налог.

Политическая партия «Справедливая Россия — За Правду» опять внесла в Госдуму РФ законопроект об отмене транспортного налога.

«Мы считаем, что транспортный налог должен быть полностью замещен топливным акцизом. Тогда принцип платы граждан в счет бюджета на цели содержания дорог станет более справедливым. Не по факту владения авто, а по факту пользования дорожной инфраструктурой», — написал Аксененко в своем канале Telegram.

Он отметил, что при этом топливный акциз депутаты предложили зачислять в бюджеты российских регионов, чтобы компенсировать «выпадающие» доходы от поступления налогов.

Ранее аграрный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ о льготной ставке НДС на семена для посевов.