сегодня
21 марта, 01:05
пробки
0/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня
21 марта, 01:05
пробки
0/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня 00:04
экономика

Новосибирский депутат выступил за отмену транспортного налога

Фото: Сиб.фм

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко предлагает убрать транспортный налог.

Политическая партия «Справедливая Россия — За Правду» опять внесла в Госдуму РФ законопроект об отмене транспортного налога.

«Мы считаем, что транспортный налог должен быть полностью замещен топливным акцизом. Тогда принцип платы граждан в счет бюджета на цели содержания дорог станет более справедливым. Не по факту владения авто, а по факту пользования дорожной инфраструктурой», — написал Аксененко в своем канале Telegram.

Он отметил, что при этом топливный акциз депутаты предложили зачислять в бюджеты российских регионов, чтобы компенсировать «выпадающие» доходы от поступления налогов.

Ранее аграрный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ о льготной ставке НДС на семена для посевов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в