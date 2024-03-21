Нутрициолог Чернышова о комплексе Омега-3: «Кому-то лучше не рисковать»

По словам специалиста, пить комплекс таких витаминов без перерыва можно только при наличии медицинских показаний.

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала в беседе с Pravda.Ru о вреде беспрерывного приема комплекса Омега-3. По ее мнению, пить такие витамины постоянно можно, если к этому есть медицинские показания.

«Надо разбираться, что это за добавка, сколько там действующего вещества, о каких дозах идет речь. Кому-то можно, а кому-то лучше не рисковать. Зависит от состояния общего здоровья, от работы выделительных органов — печени и почек», — заявила терапевт.

Для того, чтобы убедиться в необходимости поддержать организм комплексом с Омега-3, нужно сдать анализы. При этом недостаток жирных кислот можно восполнить и другим способом, который не имеет ограничений. Например, есть жирную рыбу сортов, посоветовала Чернышова.

Напомним, врач-нутрициолог назвала причины набора веса после изнурительных диет.