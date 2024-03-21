Прокуратура собирается обжаловать решение новосибирскому актеру Кологривому

В ведомстве приговор посчитали слишком мягким.

Прокуратура Новосибирской области намерена обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве.

В прокуратуре считают, что назначенное наказание является слишком мягким для совершенного преступления. Решение о аресте актера было вынесено Центральным районным судом Новосибирска.

Напомним, что прокуратура требовала более строгое наказание в виде ареста на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка. Однако суд принял решение об аресте на семь суток, на что актер Никита Кологривый не собирается подавать апелляцию.