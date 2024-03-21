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общество

Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента

Фото: t.me/news_kremlin

Путин поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны после завершения выборов. Видеозапись его обращения была опубликована в телеграм-канале Кремля.

Путин выразил благодарность всем, кто принял участие в выборах президента. Он подчеркнул важность каждого голоса россиян на этих выборах. Он отметил, что прошедшие выборы подтвердили единство и дружбу российского народа.

Президент также выразил признательность избирателям за доверие и поддержку, подчеркнув, что это для него имеет большое значение. Он пообещал учесть все конструктивные предложения кандидатов и заявил о готовности использовать все возможности для оправдания доверия народа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ЦИК России официально объявил Путина президентом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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