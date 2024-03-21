ЦИК России официально объявил Путина президентом

76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Путина.

На выборах главы государства поддержали Владимира Путина 87,28% избирателей, что составляет 76 277 708 человек. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила высокий уровень избирательной кампании и чистоту подсчета голосов. Она отметила, что явка составила 77,49% от общего числа избирателей, что означает 87 576 075 человек избирательного списка.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,85%, а на четвертом — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за границей на выборах президента РФ большинство проголосовало за Путина.