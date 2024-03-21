Слуцкий заявил, что ЛДПР позже выскажется о Кологривом после дебоша в баре Новосибирска

Политик сказал, что партия позднее озвучит официальную позицию.

Депутат Госдумы РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал свою оценку относительно возможности актера Никиты Кологривого сыграть роль Владимира Жириновского после инцидента в новосибирском баре.

По словам политика, партия в дальнейшем выскажет свою официальную позицию по данному вопросу. Об этом пишут РИА Новости.

Никита Кологривый является одним из кандидатов на роль Жириновского. Тем не менее, после произошедшего инцидента в заведении могут возникнуть трудности в его профессиональной карьере.

Напомним, что заседание по данному делу состоялось в Центральном районном суде 21 марта. Никита Кологривый был приговорен к семидневному аресту. Прокуратура планирует обжаловать это решение.