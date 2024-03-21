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общество

Тестя актера Прилучного задержали в Москве

Фото: t.me/shot_shot

Тесть Павла Прилучного задержан в Москве по подозрению в организации нелегального казино.

По данным SHOT, оперативные сотрудники посетили подпольное игорное заведение в Рязанском районе столицы вечером предыдущего дня. В квартире на шестом этаже жилого дома по адресу улица 1-й Новокузьминская было обнаружено восемь игровых автоматов.

В результате операции были задержаны трое мужчин, среди которых 57-летний Аршак Брутян, отец супруги актера Павла Прилучного. Также были задержаны безработный 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т.

По информации, их деятельность может подпадать под статью «Незаконная организация азартных игр, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере», за что предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Никита Кологривый назначил фанатам свидание в Гастрокорте.

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Игорь Кириченко
Журналист

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