В Чите игра маленьких детей с огнем закончилась крупным пожаром

Материалы по детям переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Забайкальском крае двое маленький детей устроили крупный пожар. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкалью.

Все произошло вблизи улицы Новопутейской поселка Восточный в Чите. Оказалось, что дети 11 и 12 лет разожгли костер на пустыре. На улице дул сильный ветер, поэтому огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. На тушение пожара тут же прибыли огнеборцы и студенты-волонтеры.

На данный момент материалы по детям переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Новосибирске животные погибли в квартире во время пожара.



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Напомним, в Новосибирске животные погибли в квартире во время пожара.