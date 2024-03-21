В Новосибирске депутат горсовета возмутился из-за ареста экс-главы дептранса

Депутат направил жалобу в Генеральную прокуратуру РФ.

На заседании Горсовета Новосибирска депутат Георгий Андреев выразил недовольство по поводу жесткого задержания бывшего главы департамента транспорта Константина Васильева.

Избрание меры пресечения состоялось в Центральном районном суде 21 марта. Васильева отправили под стражу до 20 мая 2024 года по обвинению в превышении должностных полномочий.

Андреев утверждает, что при задержании Васильева его некорректно обошлись: его повалили на пол и надели наручники. Депутат уже обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ, указав на несоответствие действий правоохранителей характеру предполагаемого преступления.

Ранее Слуцкий заявил, что ЛДПР позже выскажется о Кологривом после дебоша в баре Новосибирска.