В Новосибирске можно будет бесплатно пройти обследование на туберкулез

В региональном Минздраве сообщили о проведении бесплатного обследования на туберкулез для жителей Новосибирска.

Акция запланирована на 22 марта в связи с Всемирным днем борьбы против туберкулеза. Передвижной комплекс с флюорографом будет работать возле здания мэрии по адресу: Красный проспект, 34. Время проведения обследования — с 11 утра до 17 часов.

Жителям необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Полученную информацию занесут в их электронные медицинские карты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирска зарезервируют участок для трамвайного депо.