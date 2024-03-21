В Новосибирске на Ольги Жилиной ограничили парковку из-за ремонтных работ

На две недели из-за ремонта электрокабеля в Центральном районе Новосибирска на улице Ольги Жилиной ограничили парковку.

Ограничения ввели с 21 марта, снять их планируют 5 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города. Автомобилистов призывают быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Работами занимаются специалисты ООО «НГСК». Для ремонта электрокабеля на четыре метра сузили парковочный карман вдоль проезжей части по Ольги Жилиной на пересечении с улицей Фрунзе.

Ранее мы рассказывали, что с 22 апреля с 6:00 до 22:00 по местному времени вводится ограничение на передвижение по дорогам. Их установят для транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн и для тех, кому предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 километров в час.