В Новосибирске собирают информацию о должниках для содействия военкоматам

Чиновники обратились к местным управляющим компаниям, чтобы собрать сведения о местных жителях, имеющих долги по коммуналке.

В Новосибирске начали собирать списки неплательщиков ЖКУ для содействия военкоматам. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным издания, чиновники запросили у местных управляющих компаний сведения о жителях города, которые имеют задолженности по коммунальным платежам. Этот шаг был предпринят после поручения, данного депутатам на совещании у заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова.

Подлинность письма, появившегося в сети, подтвердили в городской администрации. В нем говорится о содействии военным комиссариатам по набору граждан на военную службу по контракту. Представители администрации отметили, что работа по повышению собираемости платежей за ЖКУ проводится на постоянной основе. Регулярно проводятся встречи со злостными неплательщиками, а письмо было направлено с целью активизации работы по уплате задолженностей по ЖКУ.

Мэрия не уточнила, сколько человек решили погасить долги за коммунальные услуги после появления этого письма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стали известны имена эвакуированных из блокадного Ленинграда.