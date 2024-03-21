В Новосибирске стали известны имена эвакуированных из блокадного Ленинграда

В Новосибирске рассекретили имена эвакуированных из блокадного Ленинграда и внесли их сведения в единую базу данных госархива региона.

В базе данных учтены 148 тысяч граждан, в основном дети, включая воспитанников ленинградских детских домов и детей с оккупированных фашистами территорий.

Эта информация стала доступна благодаря запросу ветеранов Великой Отечественной войны на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2020 году.

Результатом стало создание базы данных «Эвакуированные в Новосибирскую область» в новосибирском госархиве. Документы отражают статус многих детей как сирот или детей бойцов РККА и трудармии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента.