В Новосибирске товаровед украла из магазина почти полмиллиона рублей

Почти полмиллиона рублей украла товаровед из магазина, в котором работала.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении товароведа коммерческой организации.

Как сообщает следствие, 39-летняя женщина в течение года, выполняя свои служебные обязанности, похищала из кассы магазина наличные денежные средства, в результате чего общая сумма украденного составила свыше 450 тысяч рублей.

Сейчас суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Напомним, что задержан экс-начальник дептранса мэрии Новосибирска Константин Васильев.