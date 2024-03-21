В Новосибирске в фонде модернизации ЖКХ опровергли информацию о задержании руководителя

В фонде модернизации ЖКХ Новосибирской области опровергли информацию о задержании руководителя.

По данным издательства BFM-Новосибирск, фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области опроверг информацию о задержании исполнительного директора Дмитрия Кулешова. По их информации, руководитель сегодня находился на рабочем месте.

Однако вчера, 20 марта, источник BFM-Новосибирск передал информацию о задержании руководителя фонда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ НСО Дениса Архипова.