В Новосибирске волонтеры ищут 14-летнего подростка в белой шапке

Подросток пропал в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры опубликовали пост о поиске Владислава Кузнецова, 14 лет.

Последний раз подростка видели 19 марта в Дзержинском районе Новосибирска.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, голубые глаза.

Одежда: черная куртка, темно-синие джинсы, белая шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 15-летнюю девочку в дубленке с капюшоном разыскивают в Новосибирске.