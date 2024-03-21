В Новосибирской области 139 человек принудили лечиться от туберкулеза через суд

В среднем лечение туберкулеза занимает около 12 месяцев.

В Новосибирской области за прошедший год по решению суда на принудительное лечение от туберкулеза были направлены 139 местных жителей. Об этом сообщили на пресс-конференции ТАСС, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Главный внештатный фтизиатр регионального Минздрава и главный врач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова отметила, что за прошлый год был поставлен диагноз туберкулеза у 1410 жителей. Пятибратова также подчеркнула, что около 9% больных не привержены к лечению, и поэтому некоторым из них было назначено принудительное лечение по решению суда.

Средняя продолжительность лечения туберкулеза составляет около 12 месяцев. В некоторых сложных случаях оно может затянуться на годы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске можно будет бесплатно пройти обследование на туберкулез.