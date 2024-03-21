В Новосибирской области насчитывается девять скотомогильников, созданных в очагах сибирской язвы

Обустройство опасных скотомогильников включает в себя ограждение территории.

В Росреестре зарегистрированы данные о расположении сибиреязвенных скотомогильников в Новосибирской области, а также о созданных вокруг них санитарно-защитных зонах. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

На территории области насчитывается девять скотомогильников, которые были созданы в разное время в очагах сибирской язвы. Эти места считаются опасными из-за способности возбудителя заболевания сохраняться в земле десятилетиями. В 2022 году началась работа по обнаружению и обустройству этих скотомогильников.

Юрий Шмидт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, подчеркнул, что споры сибирской язвы могут оставаться активными столетия, представляя серьезную угрозу для земельных участков рядом с захоронениями. За последние два года в регионе была проведена работа по обнаружению, обустройству и правовому оформлению этих объектов. Общая сумма затрат составила около 16 миллионов рублей. Информация о санитарно-защитных зонах также была внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Обустройство опасных скотомогильников включает в себя ограждение территории. Это подтверждается фотографиями, предоставленными в региональном управлении ветеринарии, где показаны скотомогильники, огороженные колючей проволокой, и установлены предупреждающие таблички. На содержание этих захоронений в 2024 году из бюджета Новосибирской области выделено 780 тысяч рублей.

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