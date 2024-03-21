сегодня
21 марта, 10:25
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня
21 марта, 10:25
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня 08:58
общество

В Новосибирске задержали предпринимательницу по указанию замгенпрокурора России

Фото: Сиб.фм

По указанию замгенпрокурора России в Бердске задержали местную предпринимательницу.

По указанию замгенпрокурора России Дмитрия Демешина, в Бердске Новосибирской области задержали местную предпринимательницу, обвинив ее в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, в мае 2021 года женщина похитила средства при капитальном ремонте крыши — после проведения работ компания предоставила недостоверные сведения об использованных материалах, завысив стоимость на 3,3 миллиона рублей.

Сейчас мошеннице грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что задержан экс-начальник дептранса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в