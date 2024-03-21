В Новосибирской области возбудили дело о хищении бюджетных 56 млн рублей

В Новосибирской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 56 млн рублей.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных на строительство водосбросных канализационных камер водосточного коллектора реки Ельцовка.

Установлено, что подрядная организация, получив платеж по контракту на выполнение проектных и строительно-монтажных работ объекта муниципальной собственности в размере свыше 56 млн рублей, самостоятельно внесла изменения в проектную документацию объекта, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора.

В результате разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено, коллектор на баланс Новосибирск не принят и не соответствует своему функциональному назначению.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области.

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